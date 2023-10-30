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Украина провалила сбор союзников на Мальте

Украина провалила сбор союзников на Мальте

Китай отказался принимать участие в организованном украинским Офисом президента мероприятии.Инсайдерский телеграм-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на источник в Офисе президента о том, что встреча на Мальте завершилась полным провалом Украины.

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