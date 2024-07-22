Только без паники: гороскоп на неделю с 22 по 28 июля для всех знаков зодиака Татьяна Сергеева На неделе с 22 июля предстоит сделать важные выборы, принимать неожиданные решения и справляться с новыми задачами.
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