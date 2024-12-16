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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин пропустил матч с «Сент-Луисом» из-за травмы верхней части тела. Какко не сыграл по решению тренера «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» не вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (2:3). Сообщается, что он может вернуться в строй через несколько дней.

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