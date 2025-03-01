Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Дошло ли до Европарламента то, что сказал там Джеффри Сакс?

Дошло ли до Европарламента то, что сказал там Джеффри Сакс?

Наталия Ефимова Лично я когда слушала и читала, пребывала в таком воодушевлении, как вы. Действительно, как мне пишут мои друзья-читатели, он все разложил по полочкам.

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Комментарии
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Александр Широков
Круто! Всё по полочкам...
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17 час.
igor kim
Вот также круто было бы во внутренней политике руководства России.
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17 час.
Валерий Викторович Баженов
Есть всё таки разумные политики в миру. Думающие своими мозгами.
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8 час.
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