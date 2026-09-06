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Культурология.рф

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История и археология: Какие воспоминания хранил превращенный в призрак Александровский дворец после того, как оттуда была вывезена и казнена царская семья

История и археология: Какие воспоминания хранил превращенный в призрак Александровский дворец после того, как оттуда была вывезена и казнена царская семья

Александровский дворец был любимой резиденцией последнего русского царя Николая II и его семьи, где они проводили много времени и растили своих детей.

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