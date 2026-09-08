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РИА Новый день

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При налете дронов на Саратов пострадали люди, повреждена инфраструктура

При налете дронов на Саратов пострадали люди, повреждена инфраструктура

Саратов минувшей ночью подвергся атаке украинских беспилотников. В городе после налета дронов есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

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