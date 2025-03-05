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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанские дома и соцобъекты массово остались без отопления 5 марта

Рязанские дома и соцобъекты массово остались без отопления 5 марта

Ограничения связаны с проведением ремонта сразу на нескольких участках: на магистральных сетях АО «Квадра», районе дома № 5 по улице Забайкальской, в районе дома 19 по улице Юбилейной, а также в связи с заменой задвижки в одном из районов и проведением работ на ЦТП.

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