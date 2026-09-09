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Север Пресс

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Ветврач Шеляков предупредил об опасности лесных грибов для собак

Ветврач Шеляков предупредил об опасности лесных грибов для собак

Бесконтрольное поедание собакой грибов на прогулке может привести к серьезному отравлению. Даже для человека большинство видов считаются лишь условно съедобными.

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