Игорь Кобзев доложил о реализации в Приангарье проекта создания системы обращения с ТКО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко о том, как в регионе идет реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».
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