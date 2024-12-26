Потерпевшая по делу Авдюхиной потребовала признать банкротом "Жилфонд Барнаул"

В декабре 2024 года "Жилфонд Барнаул" изменил название на "Недвижимость Барнаул" Пострадавшая по делу экс-главы "Жилфонд Барнаул" Людмилы Авдюхиной обратилась с заявлением в Алтайский арбитражный суд с требованием признать агентство недвижимости банкротом и взыскать с него почти 7,9 млн рублей.
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