Потерпевшая по делу Авдюхиной потребовала признать банкротом барнаульский "Жилфонд"

В декабре 2024 года "Жилфонд Барнаул" изменил название на "Недвижимость Барнаул" Пострадавшая по делу экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной обратилась с заявлением в Алтайский краевой суд с требованием признать агентство недвижимости банкротом и взыскать с него почти 7,9 млн рублей.