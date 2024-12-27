Батрынча: Правительство должно быть ответственным в продвижении оборонной стратегии

В ходе дебатов в парламенте по проекту Стратегии национальной обороны на 2024-2034 годы вице-спикер Парламента Республики Молдова, председатель фракции БКС Влад Батрынча подверг резкой критике проевропейские партии, обвиняя их в содействии деградации Национальной армии.
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