Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 680 подписчиков

Родителей учеников вынудили самостоятельно мыть полы в одной из школ Екатеринбурга

Родителей учеников вынудили самостоятельно мыть полы в одной из школ Екатеринбурга

Причиной стало то, что директор учебного учреждения решил сэкономить на уборщицах.Родители учеников школы № 62 в Екатеринбурге вынуждены самостоятельно мыть полы в учебном учреждении, так как директор решил сэкономить на уборщицах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх