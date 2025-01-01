PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    когда  я  слышу  о  справедливости-рука  тянется  к  пистолету))))Указ подписан. Пе...
  • Виктор Медведев
    Ну а где сам список товаров? Бред, а не статья.Решение принято. ...
  • Ингерман Ланская
    а "по справедливости это как? как в совдепии - и билетёру и шахтёру по 120 рэ?Указ подписан. Пе...

В январе 2025-го ждут пересмотра страховых пенсий

В январе 2025-го ждут пересмотра страховых пенсий

С января 2025 года ожидается значительное увеличение размеров страховых пенсий на территории России. Согласно данным, сформированным с учетом инфляционных процессов в стране за 2024 год, увеличить пенсионные начисления планируется на 7,3%, рассказал корреспонденту PRIMPRESS Александр Вештак, приморский финансовый консультант.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх