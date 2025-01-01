В январе 2025-го ждут пересмотра страховых пенсий

С января 2025 года ожидается значительное увеличение размеров страховых пенсий на территории России. Согласно данным, сформированным с учетом инфляционных процессов в стране за 2024 год, увеличить пенсионные начисления планируется на 7,3%, рассказал корреспонденту PRIMPRESS Александр Вештак, приморский финансовый консультант.