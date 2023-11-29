Врач Орфанова: мед содержит бор, который снижает уровень женских гормонов

Сахар - это высококалорийный продукт, не имеющий питательной ценности. Его избыточное потребление способствует развитию ожирения и других опасных заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа и других проблем со здоровьем.
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