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Дипломат Шинковский обвинил Украину в дискриминации поляков

Дипломат Шинковский обвинил Украину в дискриминации поляков

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский обвинил власти Украины в дискриминации поляков. Он заявил, что поляки на Украине подвергаются притеснениям с позиции свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова.

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