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Science Advances: выявлено происхождение аномального магнетизма пород на Луне

Science Advances: выявлено происхождение аномального магнетизма пород на Луне

Ученые из Массачусетского технологического института предложили новое объяснение магнитного поля Луны, следы которого были обнаружены в лунных породах, несмотря на то что само небесное тело в настоящее время не обладает собственным магнетизмом.

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