"Известия": В России планируют ввести дифференцированную оплату за капремонт

На территории России планируется изменение подхода к оплате услуг по капремонту.Разработка вопроса о введении дифференцированного подхода к оплате работ по капитальному ремонту жилья находится в стадии обсуждения в Минстрое.
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