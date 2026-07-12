Эколог рассказал, могут ли вязовые клопы навредить россиянам

Они выделяют секрет с резким неприятным запахом и оставляют трудновыводимые желто-бурые пятна на одежде, обоях и мебели Жители разных регионов России пожаловались на нашествие вязовых клопов, которые проникают в квартиры через малейшие щели, облепляют стены, мебель и другие поверхности.