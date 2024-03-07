В США назвали Украину кладбищем для танков Abrams

Массовые потери поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских танков M1 Abrams продемонстрировали неисключительность этой военной техники, сообщает 6 марта обозреватель журнала National Interest Питер Сучу.
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