Август 2024: Павел Глоба предсказывает три знака, столкнувшиеся с непростыми испытаниями Ирэн ОрлонскаяВ августе 2024 года астролог Павел Глоба прогнозирует, что три знака зодиака окажутся в центре сложных испытаний.
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