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Университет Хопкинса: число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

Университет Хопкинса: число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

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