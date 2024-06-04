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Закон и Порядок

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В Белгородской области похоронили замглавы районной администрации, погибшего от рук нацистов

В Белгородской области похоронили замглавы районной администрации, погибшего от рук нацистов

4.06.2024 Белгородчина прощалась с полковником полиции, ветераном боевых действий, бойцом народного ополчения — территориальной самообороны Игорем Викторовичем Нечипоренко.

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