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Олимпиада-2020. Плавание. Колесников, Минаков, Чимрова, Пригода и Чупков вышли в полуфинал

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио прошли квалификационные соревнования по плаванию. Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Плавание Квалификация 100 м, вольный стиль, мужчины  Климент Колесников и Андрей Минаков отобрались в полуфинальные заплывы с 5-м (47,89) и 7-м временем (48,00) соответственно.

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