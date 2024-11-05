Exit poll: Харрис опережает Трампа на 4% на общенациональном уровне

Согласно предварительным данным, кандидат в президенты США от демократов набирает 48% голосовСогласно данным exit poll от Edison Research, в США 48% избирателей, предварительно, поддерживают демократа Камалу Харрис на выборах президента на общенациональном уровне, это на 4% меньше, чем у Байдена в 2020 году, передает РИА Новости.