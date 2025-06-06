Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Скидки всем, кто в никабе»: скандальная акция в Уфе оскорбила российских женщин

«Скидки всем, кто в никабе»: скандальная акция в Уфе оскорбила российских женщин

Мигрантские сводки Изображение сгенерировано нейросетью Россиян возмутили льготы для мусульманок в медицинской клинике.

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