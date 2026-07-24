«Ослепление по расписанию»: Иран методично выбивает американские радары в Персидском заливе

Американский радар на базе в Кувейте вышел из чата. И не один. За последние дни Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес серию ударов по военным объектам США в регионе, и, судя по всему, это не просто «ответка» — это системная работа.
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