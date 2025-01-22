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RT Russia

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В «Турпомощи» объяснили, на что могут рассчитывать пассажиры при задержке рейса

В «Турпомощи» объяснили, на что могут рассчитывать пассажиры при задержке рейса

В пресс-службе ассоциации рассказали RT, что согласно «Общим правилам воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (ФАП-82), если рейс задержан по вине авиакомпании, пассажиры имеют право на ряд бесплатных услуг.

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