В «Турпомощи» объяснили, на что могут рассчитывать пассажиры при задержке рейса

В пресс-службе ассоциации рассказали RT, что согласно «Общим правилам воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (ФАП-82), если рейс задержан по вине авиакомпании, пассажиры имеют право на ряд бесплатных услуг.
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