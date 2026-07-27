Мне пишут, что в Днепре после утреннего прилёта на левом берегу ощущается сильный запах аммиака. Люди на улицах ходят, прикрывая нос.
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Мне пишут, что в Днепре после утреннего прилёта на левом берегу ощущается сильный запах аммиака. Люди на улицах ходят, прикрывая нос.
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