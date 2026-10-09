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Сергей Сироткин: Было бы интересно посмотреть на европейских пилотов в SMP Ф4

SMP Formula 4Бывший гонщик Формулы 1 Сергей Сироткин, ныне исполнительный директор Российской автомобильной федерации (РАФ) и генеральный директор Академии SMP Racing ответил на вопрос о возможном приглашении европейских пилотов в национальную серию.

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