"Вот более естественная версия": канадский политик зачитал ИИ вместо речи

Предлагаемые положения выходят за рамки установленной компетенции данных служб. Ниже представлена более естественная редакция соответствующего раздела, выполненная в едином стилистическом ключе, характерном для законодательных актов, в отличие от первоначального перечня разрозненных пунктов.