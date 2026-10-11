Курьеров на электровелосипедах предложили обязать получать водительские права

Член комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих считает, что курьеров на электровелосипедах нужно обязать получать права.
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Гнать с тротуаров на проезжую - идея-то нормальная, только, боюсь, у них уже практика вождения заточена на лавирование между неопасными для них пешеходами и нет базового ощущения, что смерть двухколёсника на проезжей таится за его левым плечом. Это раз.
Привычка ощущать себя самым скоростным и маневренным участником движения в полосе (а на тротуаре это так, если не иметь в виду других двухколёсных) на дороге может выйти боком: там маневрируют - все, а организация внимания водителей совершенно другая. Это два.
Многим и во многом придётся переучиваться (и водителям механических ТС привыкать, что добавилось участников с непредсказуемым поведением). А по первости аварийность и смертность наверняка будут выше.