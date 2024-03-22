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Вечерний Новосибирск

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Камеры фотовидеофиксации появились еще на трех перекрестках Новосибирска

Камеры фотовидеофиксации появились еще на трех перекрестках Новосибирска

Как сообщают в Госавтоинспекции Новосибирской области, к сегодняшнему дню камеры умеют фиксировать следующие нарушения: - превышение скорости (штраф от 500 до 5000 рублей, при превышении скорости более 80 км/ч или повторном нарушении – лишение прав); - проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф - 1000 рублей); - пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора (штраф – 800 рублей); - нарушение требований дорожных знаков и разметки (штраф – 500 рублей); - левый поворот или разворот в неположенном месте (штраф 1000-1500 рублей).

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