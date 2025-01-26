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Китай

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В Москве прошла церемония награждения победителей конкурса короткометражных видео "Ветер из Китая"

Москва, 25 января /Синьхуа/ -- В Китайском культурном центре в Москве в субботу состоялась церемония награждения победителей конкурса короткометражных видео "Ветер из Китая", посвященного 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

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