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«Потом они зайдут, и Россия не будет существовать»: Вучич заявил о последнем шансе перед катастрофой

«Потом они зайдут, и Россия не будет существовать»: Вучич заявил о последнем шансе перед катастрофой

  Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у мира и, в частности, стран Запада, остался последний шанс Комментируя сложную международную ситуацию, президент Сербии Александр Вучич констатировал, что ход событий уже нельзя изменить — «поезд ушёл, и никто его не остановит».

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Комментарии
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В
Владимир
Ну что тут комментировать? Этот вопрос не стоит даже потуг, поднять ручку и что то написать.....
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12 час.
Надежда Белугина
Думаю, большое удовольствие им доставляет сам процесс унижения России: то не пустим, то пригласим...&quot;всё в наших руках...&quot; Мечтатели.
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12 час.

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