«Потом они зайдут, и Россия не будет существовать»: Вучич заявил о последнем шансе перед катастрофой

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у мира и, в частности, стран Запада, остался последний шанс Комментируя сложную международную ситуацию, президент Сербии Александр Вучич констатировал, что ход событий уже нельзя изменить — «поезд ушёл, и никто его не остановит».