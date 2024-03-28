20+ жилищ, в которых сюрпризов оказалось не меньше, чем в Тайной комнате из «Гарри Поттера»

Многим из нас в детстве хотелось найти клад или тайную комнату, но все так и осталось в мечтах. А вот наших сегодняшних героев судьба услышала и подготовила такой сюрприз в их собственном жилье, что сложно было на весь интернет о нем не похвастаться.
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