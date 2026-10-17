38-летний бывший руководитель ОГИБДД «Верхнесалдинское» получил через посредников 105 тысяч рублей за оформление водительских прав учащейся автошколы, провалившей и теорию, и практику.
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