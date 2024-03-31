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Транспортная Инициатива

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В очередной раз сегодня из-за нерадивого водителя простой трамваев

В очередной раз сегодня из-за нерадивого водителя простой трамваев. Директор МУП "КТТУ" сообщает, что судебные тяжбы с такими водителями сложны, поскольку сложно доказать упущенную выгоду.

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