В очередной раз сегодня из-за нерадивого водителя простой трамваев. Директор МУП "КТТУ" сообщает, что судебные тяжбы с такими водителями сложны, поскольку сложно доказать упущенную выгоду.
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В очередной раз сегодня из-за нерадивого водителя простой трамваев. Директор МУП "КТТУ" сообщает, что судебные тяжбы с такими водителями сложны, поскольку сложно доказать упущенную выгоду.