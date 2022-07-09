ВСУ обстреляла Алчевск из HIMARS

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по городу Алчевск в Луганской народной республике из РСЗО HIMARS, поставленных из Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).