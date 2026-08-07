В Тверской области 7 августа ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

Штормовое предупреждение в Тверской области: ливни, грозы, град и сильный ветер. По данным ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 09:00 и до конца суток 7 августа 2026 года в отдельных районах Тверской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: кратковременные дожди, ливни, грозы, град.
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