В Тверской области 7 августа ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

Штормовое предупреждение в Тверской области: ливни, грозы, град и сильный ветер. По данным ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 09:00 и до конца суток 7 августа 2026 года в отдельных районах Тверской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: кратковременные дожди, ливни, грозы, град.