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Путин: дальнейшее участие России в зерновой сделке не имеет смысла

Президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности участия России в зерновой сделке. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная Пресса».

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