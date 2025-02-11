Детские самокаты и игрушки будут маркироваться по системе "Честный знак" с осени

Также под маркировку попадут фруктовое молоко и некоторые стройматериалы В России с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку по системе "Честный знак" получат куклы, детские самокаты и еще несколько видов игрушек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.