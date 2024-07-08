360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 290 подписчиков

Столичные производства запустят экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»

Столичные производства запустят экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»

Проект «Открой#Моспром» запускает новый сезон экскурсий по столичным предприятиям. Мероприятия будут проходить с 15 по 31 июля, зарегистрироваться на них можно уже сейчас, прием заявок осуществляется на сайте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх