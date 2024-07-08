Столичные производства запустят экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»

Проект «Открой#Моспром» запускает новый сезон экскурсий по столичным предприятиям. Мероприятия будут проходить с 15 по 31 июля, зарегистрироваться на них можно уже сейчас, прием заявок осуществляется на сайте.
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