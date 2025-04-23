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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Победы «Барсы» и «Ман Сити», «Динамо» прошло «Ак Барс», Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории и другие новости

1. «Барселона» скромно победила «Мальорку» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги, несмотря на огромное преимущество в статистике.

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