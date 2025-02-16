Хельмут Марко объяснил, почему Red Bull Racing отказала Феттелю

Хельмут Марко объяснил, почему Red Bull Racing отказала ФеттелюGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко подтвердил слухи о том, что Себастьян Феттель предлагал свои услуги команде после ухода из Формулы 1 в конце 2022 года.