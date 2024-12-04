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Русская разведка раскрыла задачу ЕС по расколу в Молдавии

Русская разведка раскрыла задачу ЕС по расколу в Молдавии

СВР заявила о намерениях Евросоюза спровоцировать раскол в оппозиции Молдавии. Приказ, переданный главой представительства ЕС в Кишинёве, предполагает обострение противоречий между Игорем Додоном, Владимиром Ворониным и Ионом Чебаном.

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