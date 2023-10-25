Депутат ГД Владимир Ресин рассказал, как благоустроят Москву в ближайшие пять лет

В списке на обновление — множество объектов культуры, здравоохранения, образования Примерные планы Москвы по благоустройству на ближайшие годы недавно стали известны СМИ, в том числе благодаря председателю Экспертного совета Госдумы по строительству Владимиру Ресину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии