Главу МИД Колумбии отстранили на три месяца из-за возможных махинаций с паспортами

Генеральная прокуратура Колумбии на три месяца отстранила министра иностранных дел Альваро Лейвы от исполнения служебных обязанностей по подозрению в нарушениях при организации тендеров на выпуск паспортов.
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