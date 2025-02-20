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Царьград

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Без боли и страха: под Курском русские бойцы обнаружили стимуляторы у солдат ВСУ

Без боли и страха: под Курском русские бойцы обнаружили стимуляторы у солдат ВСУ

Пакетики с веществом были практически у всех, чьи тела нашли военнослужащие ВС России.В Курской области русские бойцы, разбирая вещи погибших военных ВСУ, нашли стимуляторы.

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