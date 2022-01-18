Власти стран, где наблюдается рост числа заражений COVID-19, вынуждены вводить новые ограничения. В многомиллионном китайском городе Тяньц-зинь закрыли все школы, вузы и детские сады и запретили обывателям выезжать из дома без особой необходимости.
Власти стран, где наблюдается рост числа заражений COVID-19, вынуждены вводить новые ограничения. В многомиллионном китайском городе Тяньц-зинь закрыли все школы, вузы и детские сады и запретили обывателям выезжать из дома без особой необходимости.
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